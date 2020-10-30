سفير الفاتيكان بالقاهرة يستقبل مطران الكنيسة اللاتينية الجديد

استقبل مساء أمس، سفير الڤاتيكان بالقاهرة المونسنيورنيكولاس هنري، المطران الجديد للكنيسة اللاتينية بمصر.





رافقة في الاستقبال كل من: الأب كلوديو لوراتى، والأب إيليا اسكندر المدبر الرسولي والأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر، ممثلًا لاتحاد الرهبانيات الرجالية والأخت نادية سعيد ممثلة لاتحاد الرهبانيات النسائية ولفيف من الرهبان والراهبات.





جاء ذلك في إطار زيارة الكاردينال ليناردو ساندري رئيس مجمع الكنائس الشرقية لمصر، في احتفالها بالسيامة الأسقفية للأب كلوديو لوراتي وذلك اليوم الجمعة ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٠ بكنيسة سان جوزيف للآباء الفرنسيسكان بالقاهرة.





في سياق آخر نظمت صباح اليوم الخميس الموافق ٢٩ أكتوبر، لجنة التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، فعاليات اليوم التكويني لخدام التربية الدينية بالإيبارشية البطريركية تحت شعار "وأما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد وذلك بدار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك، بمساكن شيراتون بمصر الجديدة.





يهدف اللقاء إلى تكوين خدام الإيبارشية البطريركية بصفة مستدامة، وذلك بالتزامن مع المشروع الرعوي للإيبارشية البطريركية لهذا العام، "كلمة الله".



