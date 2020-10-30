الاتفاق على الشكل النهائي للأرنب في النسخة الجديدة من مسلسل "ويلك يا أرنب"

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 05:58 ص
بوابة الفجر
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أقرت ورشة "سويوز مولتفيلم" الروسية للرسوم المتحركة مظهرا خارجيا نهائيا لشخصية الأرنب في مسلسل "ويلك يا أرنب" للرسوم المتحركة والذي تصور منه حاليا نسخة محدثة .

وقال المكتب الصحفي للورشة إن فريق تصوير المسلسل كان يبحث طويلا عن تجسيد حديث لصورة الأرنب في المسلسل الجديد. واختار أخيرا صورة نهائية من أصل 30 نموذجا مقترحا عليه. وسعى فريق التصوير عند ذلك إلى الحفاظ على ربط الصورة الجديدة للأرنب بصورته الكلاسيكية التي اعتاد عليها المشاهدون صغارا وكبارا في المسلسل السوفيتي .


وقالت مدير "سويوز مولتفيلم"، يوليا أوسيتينسكا، إن "لون عيني الأرنب لم يتغير على سبيل المثال. فيما أدخل المصورون تعديلات في مظهره الخارجي، بما في ذلك شارباه وتسريحته. أما أزياؤه الخضراء فحلت محلها الأزياء الرياضية ".

وأعلنت رئيسة إدارة شركة "سويوز مولتفيلم"، يوليانا سلاشيفا، أن الشركة تجري حاليا محادثات مع ابنة كبير الرسامين الراحل في المسلسل السوفيتي "ويلك يا أرنب" وذوي كاتب سيناريو المسلسل الذين طالبوا الشركة بأن تدفع تعويضات مالية لهم" وأوضحت أن الحقوق بالمسلسل محفوظة لدى الشركة، مع ذلك فإنها جاهزة لدفع بعض المكافآت المالية لهم.

يذكر أن الإعلامي والممثل المعروف، دميتري خروستاليوف تولى دبلجة الأرنب في المسلسل الجديد. أما دور الذئب فقام  بدبلجته في المسلسل الممثل الفكاهي المعروف غاري خارلاموف.

يذكر أن الحلقات الجديدة للمسلسل "ويلك يا أرنب" ستعرض في دور السينما الروسية في يناير المقبل

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