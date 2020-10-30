ريال مدريد يستهدف التعاقد مع دوناروما

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الإيطالي تواجد على طاولة ريال مدريد الإسباني بشكل مستمر في المواسم الماضية.

وأشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني المقرب من ريال مدريد الإسباني إلى أن الملكي حاول في أكثر من مناسبة التعاقد مع دوناروما لكن حلم التعاقد مع النجم الإيطالي لم يتحقق حتى الآن وأنه مع رغبة دوناروما في الرحيل عن قلعة سان سيرو فإن الآمال تعود إلى الملكي في التعاقد معه.

وأكد الموقع الإسباني أن دوناروما في طريقه لعدم تجديد عقده مع ميلان بسبب تعقد المفاوضات بين الإدارة ووكيل أعماله مينو رايولا.

وأوضح الموقع الإسباني أن دوناروما سيدخل الفترة الحرة في عقدة مع ميلان في غضون شهرين ما يعني أنه سيحق له التفاوض علناً مع أي نادي آخر من أجل الحصول على خدماته في صفقة انتقال حر بشكل مجاني عقب نهاية الموسم الحالي.