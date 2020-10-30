على أبو جريشة : مصطفي محمد الأحق بقيادة هجوم منتخب مصر

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:08 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد علي أبو جريشة نجم الكرة المصرية والنادي الاسماعيلي السابق، أن مصطفي محمد مهاجم ندي الزمالك هو الأحق بقيادة هجوم المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة، بعد تألقه اللفت للنظر سواء مع ناديه، أو المنتخب الاوليمبي المتوج بكأس الأمم الافريقية العام الماضي. 

وقال أبو جريشة في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "مروان محسن مهاجم الأهلي حصل علي فرصته كاملة مع المنتخب المصري، ويجب منح الفرصة لمصطفي محمد في قيادة هجوم الفراعنة".
 
واختتم نجم الاسماعيلي كلامه موجهًا نصيحته لمحمد عواد حارس الزمالك الحالي، بضرورة العودة إلي الدروايش مرة أخري، للحصول على فرصة اللعب أساسيًا، ومن ثم العودة للمنتخب المصري.

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