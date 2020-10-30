محمد الشرنوبي: "الجواز طلع حلو مش زي ما بيقولوا"





عبر الفنان محمد الشرنوبى، عن سعادته الشديدة بعد قرانه مؤخرًا قائلًا: "الجواز طلع حلو مش زى ماكانوا بيقولوا".





وأكد خلال استضافته فى برنامج من الدوبلكس التى تقدمه أبلة فاهيتا ويذاع على قناة أون، أنه سعيد جدا بحياته الجديدة مع زوجته راندا.





وطلبت أبلة فاهيتا من الشرنوبي غناء "قلبي ارتاح" مع تغير بعض كلماتها حسب رغبتها لتصبح مطلعها "أكبر قرار ندمان عليه غلطة كبيرة إتجوزت ليه ".





وطلبت زوجة الشرنوبي، من أبلة فاهيتا ألا توقع بينهما لأنهم مازالوا عرسان جدد، بحسب وصفها.



