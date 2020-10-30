ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة













يفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ستبدأ الجولة اليوم الجمعة بمباراة نارية تجمع بين فريق ولفرهامبتون ونظيره كريستال بالاس على ملعب مولينيو.





وتستكمل المنافسات غدا السبت بثلاث مباريات قوية، حيث سيواجه ليفربول فريق وست هام يونايتد، فيما سيلتقي شيفيلد يونايتد بنظيره مانشستر سيتي، وسيلعب فريق بيرنلي أمام تشيلسي.





فيما سيشهد يوم الأحد أربع مباريات، حين يلتقي أستون فيلا بنظيره ساوثهامبتون، و إيفرتون بنيوكاسل يونايتد، بينما سيكون فريق آرسنال على موعد مع مانشستر يونايتد.





وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة المقبلة:-





1- إيفرتون 13 نقطة





2- ليفربول 13 نقاط





3- أستون فيلا 12 نقطة





4- ليستر سيتي 12 نقطة





5- توتنهام 11 نقطة





6- ليدز يونايتد 10 نقاط





7- ساوثهامبتون 10 نقاط





8- كريستال بالاس 10 نقاط





9- ولفرهامبتون 10 نقاط





10- تشيلسي 9 نقاط





11- آرسنال 9 نقاط





12- وست هام 8 نقاط





13- مانشستر سيتي 8 نقاط





14- نيوكاسل يونايتد 8 نقاط





15- مانشستر يونايتد 7 نقاط





16- برايتون ألبيون 5 نقاط





17- وست برومتش ألبيون 3 نقاط





18- بيرنلي 1 نقاط





19- شيفيلد يونايتد 1 نقاط



