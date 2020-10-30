ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:33 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
Advertisements



يفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ستبدأ الجولة اليوم الجمعة بمباراة نارية تجمع بين فريق ولفرهامبتون ونظيره كريستال بالاس على ملعب مولينيو.

وتستكمل المنافسات غدا السبت بثلاث مباريات قوية، حيث سيواجه ليفربول فريق وست هام يونايتد، فيما سيلتقي شيفيلد يونايتد بنظيره مانشستر سيتي، وسيلعب فريق بيرنلي أمام تشيلسي.

فيما سيشهد يوم الأحد أربع مباريات، حين يلتقي أستون فيلا بنظيره ساوثهامبتون، و إيفرتون بنيوكاسل يونايتد، بينما سيكون فريق آرسنال على موعد مع مانشستر يونايتد.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة المقبلة:-

1- إيفرتون 13 نقطة

2- ليفربول 13 نقاط

3- أستون فيلا 12 نقطة

4- ليستر سيتي 12 نقطة

5- توتنهام 11 نقطة

6- ليدز يونايتد 10 نقاط

7- ساوثهامبتون 10 نقاط

8- كريستال بالاس 10 نقاط

9- ولفرهامبتون 10 نقاط

10- تشيلسي 9 نقاط

11-  آرسنال 9 نقاط

12- وست هام 8 نقاط

13- مانشستر سيتي 8 نقاط

14- نيوكاسل يونايتد 8 نقاط

15- مانشستر يونايتد 7 نقاط

16- برايتون ألبيون 5 نقاط

17- وست برومتش ألبيون 3 نقاط

18- بيرنلي 1 نقاط

19- شيفيلد يونايتد 1 نقاط

20- فولهام 1 نقاط

أخبار تهمك

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ حوالي 13 ساعة

مجددا.. الرئيس الفرنسي يهاجم الإسلام بعد هجوم نيس

منذ حوالي 11 ساعة

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ حوالي 8 ساعات

8 دول كسرت حاجز المليون إصابة.. الموجة الثانية من كورونا تجتاح العالم

منذ حوالي 13 ساعة

"لا تراجع ولا استسلام".. الأهلي يصر على ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

عرابي : لم أشجع بيراميدز فى نهائى الكونفدرالية وأتمني صعود الزمالك لهذا السبب

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تفاصيل تعاقد الإسماعيلي مع بابل

منذ أقل من ساعة

الزمالك يقترب من خطف "منبوذ" بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة جديدة لنجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الزمالك يقترب من صفقة القرن

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:13 م

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

08:44 م

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

02:40 م

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

03:55 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

12:55 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه