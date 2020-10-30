الإعلان التشويقي لأغنية الهضبة الجديدة "الجو جميل" يقترب من مليون مشاهدة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:58 ص
بوابة الفجر
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طرح النهضبة عمرو دياب برومو أغنيته الجديدة "الجو جميل" والتي طرحت كاملة عبر تطبيق  أنغامي.

ونجح البرومو في الاقتراب من تسجيل مليون مشاهدة، بعد 4 أيام فقط من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

لأغنية من كلمات محمد القياتي، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

 
وتصدر البرومو قائمة  الأكثر رواجًا بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد ساعات قليلة من طرحه.

وكان الهضبة قد طرح منذ أيام أغنيته الجديدة " أهي أهي" والتي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبل

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