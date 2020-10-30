فاروق جعفر: قرار الكاف ليس فى صالح القطبين









أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن تأجيل لقاء الرجاء المغربي ليس فى صالح القلعة البيضاء على الإطلاق، مشددًا على أن ما يحدث لا يليق بالاتحاد الأفريقي.





وقال جعفر فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "من المفترض أن يعطي الاتحاد الأفريقي درسًا للجميع فى الانضباط والالتزام بالمواعيد لأن ما يحدث ليس ما يقنع على الإطلاق، الزمالك يستعد للمباراة ومن ثم يحدث تأجيل قبل الموعد بيومين فقط".