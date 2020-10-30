تفاصيل إصابة نيمار ومدة غيابه

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:00 ص
نيمار
نيمار
ريهام عبدالمحسن
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سلطت تقارير صحفية فرنسية الضوء على تفاصيل تطورات إصابة البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت صحيفة لو باريزيان الفرنسية إلى أن نيمار اضطر إلى الرحيل عن ملعب المباراة التي كانت تجمع بين باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاك شهير التركي في الدقيقة 26 بعد أن شعر بآلام عضلية وذلك قبل أن يحقق فريقه الفوز بهدفين نظيفين في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن نيمار مصاب في عضلة الفخذ الأيسر كما سيغيب النجم البرازيلي عن مبارياتين من فريقه المقبلة أمام كلا من نانت في بطولة الدوري الفرنسي ثم لايبزيج الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلى صعيد آخر، أفادت شبكة مونت كارلو الفرنسية بأن نيمار كان يشعر بالآلام نفسها قبل بداية المباراة أثناء عملية الإحماء لكنه خاطر وشارك أساسيًا أمام باشاك شهير التركي.

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نيمار لنتقالات باريس

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