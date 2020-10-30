نجمي الزمالك يرحلان عن الفريق فى الشتاء









أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن ثنائي نادي الزمالك، التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، والمهاجم مصطفي محمد، استقرا علي الرحيل من النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل تلقيهما العديد من العروض في الفترة الاخيرة.





وأوضح ياسين عبر برنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار أن الثنائي أغلق مسألة الرحيل عن الفريق في الوقت الحالي بسبب الارتباط بالمشاركة في دوري أبطال افريقيا، وهي البطولة التي يسعي الزملالك للتويج بها بعدما بات علي بُعد خطوة واحدة عن المباراة النهائية.



