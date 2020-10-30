هاني رمزي عن حسن حسني: "بعتبره تميمة حظي وسندي في أفلامي"

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 02:55 ص
بوابة الفجر
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أكد الفنان هاني رمزي، أنه كان يعتبر الفنان القدير الراحل حسن حسنى بمثابة والده.

وأضاف خلال لقائه  مع المذيعة أميرة عدلى فى برنامج لايت شو الذي يذاع على قناة :الحياة": الراحل كان بمثابة تميمة الحظ بالنسبة لي وسند لى فى أفلامي".

وأكدت أنه تعلم  من الراحل الكثير، مشيرًا إلى أنه قبل وفاته كان يسأل على الجميع ومحب للناس كلها.

يذكر أن برنامج "لايت شو" يذاع أيام الأحد والثلاثاء والخميس على فضائية الحياة الساعة العاشرة مساء، وتقدمه المذيعتان أميرة عدلى وآية غريانى.

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