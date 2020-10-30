الفيلم المصري "ستاشر" يقتنص جائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 02:43 ص
بوابة الفجر
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أعلن الحساب الرسمي لمهرجان كان السينمائي عبر تويتر،  فوز الفيلم المصرى القصير "ستاشر" للمخرج سامح علاء، بجائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان فى دورته الـ73.

(ستاشر) للمخرج سامح علاء، فاز  من قبل بجائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان موسكو السينمائى الدولى فى دورته الـ 42، التى انعقدت فى الفترة من 1- 8 أكتوبر الجارى، 

ويتناول الفيلم قصة شاب عمره 16 عامًا تضطره الظروف إلى توديع حبيبته بشكل مغاير تماما.

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