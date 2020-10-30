ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل لقاء الجولة السادسة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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نبدأ وقائع الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، غداً السبت 31 أكتوبر، وتستمر حتى مساء يوم الاثنين 2 نوفمبر.
وتحمل الجولة عدة مباريات هامة، حيث يلتقي إنتر ميلان وضيفه بارما، ويحل ميلان المتصدر ضيفاً على أودينيزي.
كما يواجه يوفنتوس مضيفه سبازيا، بينما يستضيف روما ضيفه فيورنتينا، ويتواجه نابولي ضد ساسولو.
على صعيد صراع الهدافين، ما زال النجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان، يتصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 6 أهداف.
ويواجه إبرا منافسة ثلاثية، من أندريا بيلوتي مهاجم تورينو، روميلو لوكاكو هداف إنتر ميلان، وفرانشيسكو كابوتو نجم ساسولو، وجميعهم يمتلكون 5 أهداف.
وفيما يلي، قائمة هدافي الدوري الإيطالي، قبل بداية الجولة السادسة.
1- زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) – 6 أهداف.

2- أندريا بيلوتي (تورينو) – 5 أهداف.

3- فرانشيسكو كابوتو (ساسولو) – 5 أهداف.

4- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) – 5 أهداف.

5- أليخاندرو جوميز (أتالانتا) – 4 أهداف.

6- هيرفينج لوزانو (نابولي) – 4 أهداف.

7- جايتانو كاستروفيلي (فيورنتينا) – 4 أهداف.

8- جيوفاني سيميوني (كالياري) – 4 أهداف.

9- فابيو كوالياريلا (سامبدوريا) – 4 أهداف.

10- جوردان فيرتو (روما) – 4 أهداف.

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