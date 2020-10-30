علي أبو جريشة : لا أريد الترشح لرئاسة الإسماعيلي

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:59 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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نفي علي أبو جريشة نجم الكرة المصرية والنادي الاسماعيلي السابق، وجود نية لديه في الترشح علي رئاسة الدراويش خلال الفترة المقبلة. 

وأوضح أبو جريشة في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "الفريق يمر بالعديد من الأزمات، لكني لم أفكر في خوض انتخابات رئاسة النادي". 

وتابع: "مستعد للتواجد في الإسماعيلي في أي منصب إداري أو فني وتحت أمر النادي". 

وكشف أبو جريشة عن إلغاء التعامل مع السماسرة أثناء تواجده في الإسماعيلي، مشيرًا إلي أنه اكتشف أكثر من أربعين لاعب صنعوا تاريخ كبير مع الإسماعيلي والكرة المصرية.

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