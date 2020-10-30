برشلونة يرفض التخلي عن الصفقة الكبرى

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:34 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

 

 لا يزال يرغب نادي برشلونة الإسباني، في التعاقد مع النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، خلال الفترة المقبلة.

 

وأعلن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، منذ أيام قليلة عن استقالته هو والإدارة.

 

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن استقالة بارتوميو تفتح الطريق أمام برشلونة للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز.

 

وتابع الموقع، فإنه بمجرد إعلان برشلونة عن مجلس جديد، سيدخل في مفاوضات سريعة مع إنتر ميلان من أجل ضم لاوتارو مارتينيز، من أجل تدعيم الخط الأمامي للبارسا، وذلك بعد رحيل لويس سواريز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

برشلونة انتقاالات الكبر الدوري الاسباني

أخبار تهمك

مجددا.. الرئيس الفرنسي يهاجم الإسلام بعد هجوم نيس

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أول قرار رسمي من الأهلي بعد تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يقترب من صفقة القرن

منذ حوالي 6 ساعات

8 دول كسرت حاجز المليون إصابة.. الموجة الثانية من كورونا تجتاح العالم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ حوالي 6 ساعات

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يوم

"لا تراجع ولا استسلام".. الأهلي يصر على ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من خطف "منبوذ" بيراميدز

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

منذ حوالي 12 ساعة

التعاون السعودي يطلب ضم ساسي.. واللاعب يرد

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يصفع ميسي وبرشلونة ويستعد لحسم الصفقة الكبري

مانشستر يونايتد يرصد 100 مليون يورو للتعاقد مع نجم إنتر ميلان

إنتر ميلان يصطدم برشلونة ويقترب من تجديد عقد نجمه

برشلونة يرفض رحيل فيدال ويكشف عن مفاجأة نيمار

خطة برشلونة للتعاقد مع نجم إنتر ميلان

صفقة برشلونة المُنتظرة.. شاهد أهداف ومهارات لاوتارو مارتينيز

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:13 م

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

08:44 م

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

02:40 م

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

03:55 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

12:55 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه