برشلونة يرفض التخلي عن الصفقة الكبرى

لا يزال يرغب نادي برشلونة الإسباني، في التعاقد مع النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، خلال الفترة المقبلة.

وأعلن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، منذ أيام قليلة عن استقالته هو والإدارة.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن استقالة بارتوميو تفتح الطريق أمام برشلونة للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز.

وتابع الموقع، فإنه بمجرد إعلان برشلونة عن مجلس جديد، سيدخل في مفاوضات سريعة مع إنتر ميلان من أجل ضم لاوتارو مارتينيز، من أجل تدعيم الخط الأمامي للبارسا، وذلك بعد رحيل لويس سواريز.