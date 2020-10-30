عرابي : لم أشجع بيراميدز فى نهائى الكونفدرالية وأتمني صعود الزمالك لهذا السبب

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:31 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد هيثم عرابي مدير التعاقدات الاسبق بالنادي الأهلي، أنه لم يشجع نادي بيراميدز حتي في المباراة النهائية أمام نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية. 

وقال عرابي رسالة خلال ظهوره ع عمر ربيع ياسين علي قناة النهار-: "ازاي مطلوب مني أشجع نادي تواجد في الكرة المصرية من أجل مكايدة الأهلي وجماهيره". 

وتابع: "أنا أشجع الأهلي ومنتخب مصر فقط، ولم ولن أشجع أي نادي أخر حتي لو في بطولة قارية".

كشف هيثم عرابي مدير التعاقدات الاسبق بالنادي الأهلي، عن نيته في بلوغ نادي الزمالك لنهائي دورى أبطال إفريقيا. 

وقال عرابي خلال ظهوره ع عمر ربيع ياسين علي قناة النهار-: "الفوز علي الزمالك له مذاق مختلف، ما بالك بالفوز عليه في نهائي دوري أبطال إفريقيا". 

وتابع: "الزمالك فريق جيد يضم عناصر متميزة ويقدم اداء جيد، لكن الاهلي قادر علي الفوز عليه".

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