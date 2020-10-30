متحدث "التعليم العالي" يكشف عن لقاح مصري جديد ضد كورونا (فيديو)

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الدولة المصرية تعتمد علمائها لإنتاج لقاح مصري، وهناك لقاح آخر مصري بالتعاون مع القوات المسلحة ووزارة الزراعة والبحث العلمي.

وتابع "عبدالغفار"، خلال حواره مع برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "نتخذ كافة الإجراءات لتأمين إجراء التجارب الإكلينيكية لعقار كورونا".

هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 99متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99273 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 179 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 107209 حالات من ضمنهم 99273 حالة تم شفاؤها، و6247 حالة وفاة.



