ميريام فارس تكشف عن أمنيتها بعد إنجابها مولودها الثاني





وكتبت ميريام "بشكركم على كل تهنئة تلقيتها، وبتمنى لكل شخص منكم يلاقي بصيص أمل بهالظروف الصعبة اللي عم نعيشها"

أعلنت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ ، عن إنجابها مولوداً ثانياً أطلقت عليه إسم "دايف".ونشرت فيديو لصورة يدّ طفلها وهو يمسك بإصبعها، وظهر في الفيديو تاريخ ولادة الطفل في يوم 20 تشرين الأول الماضي.وبعدها أطلت ميريام على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، بعد سلسلة كبيرة من التهاني والتعليقات التي باركت لها بمولودها الثاني.