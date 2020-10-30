هيثم عرابي: رمضان صبحي يستحق الشفقة وانتقل إلى بيراميدز من أجل المال

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:00 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
كشف هيثم عرابي مدير التعاقدات الأسبق بالنادي الأهلي، أن رمضان صبحي لاعب الفريق السابق يستحق الشفقة بعد انتقاله إلي نادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل. 

وقال عرابي خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "رمضان صبحي انتقل لبيراميدز من أجل المال، وليس الطموح كما يردد اللاعب". 

وتابع: "قيمة أي شخص يعمل أو يلعب داخل الأهلي، مختلفة تمامًا عن التواجد في أي نادي آخر". 

واختتم عرابي كلامه مؤكدًا أن أمير توفيق مدير التعاقدات الحالي بالنادي الأهلي يؤدي عمله بطريقة ناجحة.

ووجه عرابي رسالة خلال ظهوره علي عمر ربيع ياسين علي قناة النهار-: "أتمني أن يتعلم رمضان صبحي من أحمد فتحي، الذي قرر الرحيل عن النادي، لكنه فضل الصمت ولم يخرج بتصريحات يهاجم خلالها ادارة النادي". 

وتابع: "فتحي لم يبخل بنقطة عرق عن النادي الأهلي، ويلعب برجولة وروح عالية حتي آخر مباراة له".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رمضان بيراميدز الاهلي أبي

أخبار تهمك

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يقترب من صفقة القرن

منذ حوالي 5 ساعات

أول قرار رسمي من الأهلي بعد تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ حوالي 12 ساعة

مجددا.. الرئيس الفرنسي يهاجم الإسلام بعد هجوم نيس

منذ حوالي 8 ساعات

"لا تراجع ولا استسلام".. الأهلي يصر على ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

8 دول كسرت حاجز المليون إصابة.. الموجة الثانية من كورونا تجتاح العالم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يوم

الزمالك يقترب من خطف "منبوذ" بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ حوالي 15 ساعة

التعاون السعودي يطلب ضم ساسي.. واللاعب يرد

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة مفاوضات الزمالك مع أنيس البدري

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

هيثم عرابي عن صالح جمعة: أي لاعب لا يتمسك بالفرصة في الأهلي غبي

هيثم عرابي: لم يتم السماح لي بالعمل فى الأهلي مرة أخري

هيثم عرابي: هذه علاقتى بـ محمود الخطيب ويعلن موقفه من العمل فى الأهلي

هيثم عرابي يكشف حقيقة أزمة هندريك مع الأهلي

تعليق صادم من هيثم عرابي على رحيل حسام عاشور من الأهلي

هيثم عرابي يكشف عن رأيه فى أزمة نادى القرن بين الأهلي والزمالك

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:13 م

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

08:44 م

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

02:40 م

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

03:55 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

12:55 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه