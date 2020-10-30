هيثم عرابي: رمضان صبحي يستحق الشفقة وانتقل إلى بيراميدز من أجل المال

كشف هيثم عرابي مدير التعاقدات الأسبق بالنادي الأهلي، أن رمضان صبحي لاعب الفريق السابق يستحق الشفقة بعد انتقاله إلي نادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل.





وقال عرابي خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "رمضان صبحي انتقل لبيراميدز من أجل المال، وليس الطموح كما يردد اللاعب".





وتابع: "قيمة أي شخص يعمل أو يلعب داخل الأهلي، مختلفة تمامًا عن التواجد في أي نادي آخر".





واختتم عرابي كلامه مؤكدًا أن أمير توفيق مدير التعاقدات الحالي بالنادي الأهلي يؤدي عمله بطريقة ناجحة.





ووجه عرابي رسالة خلال ظهوره علي عمر ربيع ياسين علي قناة النهار-: "أتمني أن يتعلم رمضان صبحي من أحمد فتحي، الذي قرر الرحيل عن النادي، لكنه فضل الصمت ولم يخرج بتصريحات يهاجم خلالها ادارة النادي".



