التعليم العالي: مصر مستعدة لشراء لقاح كورونا بمجرد طرحه (فيديو)

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنه يجب على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية منعًا للموجة الثانية من فيروس كورونا.





وأشار "عبد الغفار"، خلال حواره مع برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك 7 أو 10 لقاحات عالمية ضد فيروس كورونا وصلت للمراحل النهائية، وهناك لقاحات أخرى يبدو أنها مبشرة.





وأضاف أن مصر لها حصة ستشتريها حال نجاح أي لقاح، لافتًا إلى أن الدولة المصرية دخلت منذ البداية، معلقًا: "مصر قاعدة على طاولة المناقشات منذ اليوم، وتشارك في التجارب السريرية للقاحات"، مؤكدًا أن مصر على أهبة الاستعداد لشراء لقاح كورونا بمجرد طرحه.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 99متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99273 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 179 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 107209 حالات من ضمنهم 99273 حالة تم شفاؤها، و6247 حالة وفاة.



