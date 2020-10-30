داليدا خليل تهنئ جمهورها بالمولد النبوي

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هنأت النجمة اللبنانية داليدا خليل محبيها بمناسبة المولد النبوي الشريف وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات تويتر.



وعلقت داليدا قائلة: ‏أتوجه بأحر التهاني القلبية لجميع المسلمين في جميع الدول العربية بمناسبة عيد ‎#المولد_النبوي_الشريف أعاده الله عليكم بالخير و البركة.



من جانب آخر، شوقت الفنانة اللبنانية داليدا خليل محبيها لمفاجأة جديدة تحضرها لهم خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.



وشاركت متابعيها بجلسة تصوير جديدة؛ ظهرت من خلالها بشعر كيرلي وعلقت على الصور قائلة: مين قادر يحزر شو عم حضّرلكن.



يذكر أن داليدا خليل كانت قد حققت نجاحا كبيرا من خلال مسلسل سر والذي تم إعادة عرضه خلال السباق الرمضاني المنصرم.