شاهد.. وزير النقل: مليون راكب يوميًا بقطارات السكة الحديد

قال كامل الوزير، وزير النقل، إنه يوجد مليون راكب يوميًا بقطارات السكة الحديد على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن محطة بشتيل هدفها تقليل الضغط على محطة رمسيس.





وأشار "الوزير"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن السكة الحديد تتعرض لخسائر حتى هذه اللحظة.





وقال وزير النقل: "كان لي الشرف عندما قام الرئيس السيسي بتعييني وزيرًا للنقل، والنقل لم يكن بعيدًا عن مجال عملي، ولكنه يلقي بعبء كبير جدًا".





ولفت إلى أن الدولة كانت تريد الارتقاء بمرافق وزارة النقل لدورها الهام في حياة المواطن اليومية، متابعًا: "نحاول التسهيل على المواطنين في تحركاتهم، ومن أهمهم هو تطوير الطريق الدائري".





وأضاف، أنه وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من تطويرالطريق الدائري، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تطوير المناطق المتاحة للعمل في الطريق الدائري بنهاية العام الجاري، منوهًا بأن الحكومة بالكامل تساهم في تطوير وتوسيع الطريق الدائري، مضيفًا أنه سيتم تعويض المواطنين بعد توسيع الدائري تعويضًا قانونيًا.





وزير النقل يجري جولة تفقدية

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، جولة تفقدية بالطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم وذلك لمتابعة أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير ومتابعة معدلات تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق.





بدأت الجولة بتفقد المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم حيث كان في استقبال وزير النقل محافظ الجيزة حيث تم متابعة اعمال نقل المرافق وأعمال تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلامن 4 حارات لكل اتجاه وكذلك أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات لكل اتجاه وحيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوبًا إلى جانب الكوبري الحالي وكذلك تطوير تقاطع الطريق مع الاتوستراد حيث تتم أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الاوتوستراد.





كما تفقد الوزير أعمال نقل المرافق وأعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من محور 26 يوليو إلى تقاطع اسكندرية الزراعى بطول 15 كم، وكذلك المسافة من طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي حتى نفق سعد الدين الشاذلي) وكان في استقباله محافظ محافظ القليوبية حيث تابع الوزير معدلات التنفيذ حيث تم الانتهاء من اعمال انشاء كوبري أعلى نفق سعد الدين الشاذلي وجاري إنشاء طريق داعم فى المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع 3 حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائري فى هذه المسافة 7 حارات بكل اتجاه كما تتم أعمال توسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة





و التقى وزير النقل خلال جولته بالعاملين والمهندسين القائمين على اعمال التطوير وأعمال نقل المرافق من كافة الجهات المعنية ( النقل والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الإتصالات) ومحافظات الجيزة - القاهرة - القليوبية وقدم لهم التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف وحثهم على بذل مزيد من الجهد في العمل لافتا إلى أن فخامة الرئيس السيسي أشار في خطابه أمس خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف إلى أن الإسلام قام على البناء وان من يجب سيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عليه أن يتخلق بخلقه ويتقن عمله كما شدد الوزير على أن أي منطقة يتم إزالة المعوقات ونقل المرافق بها يتم تنفيذ أعمال تطويرها فورا بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية في القطاعات الأخرى



