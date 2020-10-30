أبلة فاهيتا عن فستان شيرين رضا في "الجونة": "أم التنانين ناقص تطلع نار من بوقها"

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:43 ص
بوابة الفجر
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سخرت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا من إطلالة النجمة شيرين رضا، في مهرجان الجونة السيتمائي.

وقالت خلال برنامجها "لايف من الدوبلكس" في موسمه الجديد: "أم التنانين تاقص تطلع نار من بوقها!".

وعبرت عن إعجابها بالدورة الجديدة من مهرجان الجونة السينمائي، كما أبدت فرحتها بمشاركة العديد من النجوم في فعاليات المهرجان.

يذكر أن عددًا من الفنانين والفنانات ظهروا بإطلالات متألقة وجريئة خلال افتتاح فعاليات الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد، أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.

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