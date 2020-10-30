محمد حسن نائبا لرئيس مجلس إدارة مركز شباب الهوابر بالشرقية

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حصل محمد حسن علي مقعد نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب الهوابر التابع لإدارة شباب ديرب نجم بمحافظة الشرقية بالتزكية بعد إكتمال النصاب القانوني لأعضاء الجمعية العمومية للمركز خلال التصويت علي الحساب الختامي لمجلس الإدارة برئاسة جمال رمزي.



ونجح محمد حسن في الحصول علي أصوات الجمعية العمومية للمركز خلال عملية التصويت التي تمت بإشراف مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية وإدارة شباب ديرب نجم في مشهد ديموقراطي نال استحسان جميع أعضاء النادي نظرا للحضور الغير مسبوق من كافة الفئات العلمية والثقافية للأعضاء.



في الوقت نفسه سادت حالة من الإرتياح لدي مجلس إدارة مركز شباب الهوابر وأعضاء الجمعية العمومية وأبناء المركز من الرياضيين بإنتهاء عملية التصويت بمظهر حضاري مشرف مطالبين نائب رئيس المركز الجديد بتحقيق تطلعاتهم في المرحلة القادمة بإضافة أنشطة رياضية وثقافية وإجتماعية مع فتح المجال للألعاب الأخري وحصد مزيد من البطولات والألقاب للمركز.