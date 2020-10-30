الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة.. وتحذر سكان هذه المناطق
الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:37 ص
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.
طقس الجمعة نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح نشطة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب.
طقس الجمعة ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.
- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.
- طقس لطيف على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- فرص أمطار خفيفة على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية (السلوم- سيدي براني)
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال وغرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر شرق وجنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.
طقس الجمعة نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح نشطة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب.
طقس الجمعة ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.
- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.
- طقس لطيف على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- فرص أمطار خفيفة على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية (السلوم- سيدي براني)
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال وغرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر شرق وجنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.
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