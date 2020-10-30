الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة.. وتحذر سكان هذه المناطق



طقس الجمعة نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.



- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح نشطة.



- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب.





طقس الجمعة ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.



- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.



- طقس لطيف على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

- فرص أمطار خفيفة على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية (السلوم- سيدي براني)



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال وغرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر شرق وجنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.