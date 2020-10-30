معتز عبد الفتاح: بايدن سيفوز بالانتخابات الأمريكية في هذه الحالة

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قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن الانتخابات الأمريكية لو سارت في مسارها الطبيعي الذي تشير له المؤشرات والاستطلاعات خلال الفترة الماضية، سيفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن على حساب الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب.



أضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج "باختصار" عبر شاشة "المحور": "لو الانتخابات الأمريكية مشيت في مسارها الطبيعي ولم تحدث مفاجأة كبرى تغير من مسارها، فإن بايدن سيفوز وبفارق كبير، بمعنى أصح لو الانتخابات الأمريكية انعقدت اليوم نقدر نقول طبقا للمعطيات: مبروك لبايدن".



تابع: "لكن الانتخابات الأمريكية لا يستطيع أحد التنبؤ بنتيجتها النهائية لأنها دائما ما تفاجئنا"، مشيرا إلى أن "الانتخابات الأمريكية 51 انتخابات وليست انتخابات واحدة لذا فهي من الصعوبة بمكان".





وكان كشف إحصاء لـ"إيبسوس" و"رويترز"، أن 48 في المئة من الناخبين في أريزونا يدعمون المرشح الديمقراطي جو بايد، بينما 46 في المئة منهم يدعمون الرئيس دونالد ترامب.





وخلص الإحصاء إلى أن ترامب يسحب التعادل الإحصائي مع بايدن في فلوريدا مدعوما بنسبة 47٪ من الناخبين المحتملين مقابل 49% لبايدن.





وأظهرت بيانات "مشروع الانتخابات الأمريكية" يوم الاثنين، أن أكثر من 60 مليونا أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة قبل ثمانية أيام من موعد الاقتراع وذلك في تصويت متجاوز للأرقام القياسية يمكن أن يسفر عن أعلى إقبال خلال أكثر من قرن.