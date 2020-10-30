ترتيب الدولي الإيطالي قبل مواجهات الجولة السادسة

يستأنف الدوري الإيطالي نشاطه مره أخرى، يوم السبت 31 أكتوبر، بمواجهات الجولة السادسة، والتي تبدأ بلقاء كوروتوني وضيفه أتالانتا.





كما يستضيف في نفس اليوم، إنتر ميلان لضيفه بارما، ويحل كالياري ضيفاً على بولونيا.





وتقام يوم الأحد 1 نوفمبر 7 مباريات، تبدأ بمواجهة ميلان ضد ضيفه أودينيزي، ويوفنتوس أمام مضيفه سبازيا.

كما يتواجه تورينو مع لاتسيو، نابولي مع ساسولو، روما ضد فيورنتينا، وتختتم مباريات الأحد بلقاء ديربي جنوى بين جنوى وسامبدوريا.





وتختتم لقاءات الجولة، الاثنين 2 نوفمبر، بلقاء يجمع هيلاس فيرونا مع بينيفينتو، وفيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق الجولة.





1- ميلان 13 نقطة.

2- نابولي 11 نقطة.

3- ساسولو 11 نقطة.

4- إنتر ميلان 10 نقاط.

5- يوفنتوس 9 نقاط.

6- أتالانتا 9 نقاط.

7- سامبدوريا 9 نقاط.

8- هيلاس فيرونا 8 نقاط.

9- روما 8 نقاط.

10- فيورنتينا 7 نقاط.

11- كالياري 7 نقاط.

12- لاتسيو 7 نقاط.

13- بينيفنتو 6 نقاط.

14- سبازيا 5 نقاط.

15- جنوى 4 نقاط.

16- بارما 4 نقاط.

17- بولونيا 3 نقاط.

18- أودينيزي 3 نقاط.

19- تورينو نقطة واحدة.

20- كوروتوني نقطة واحدة.



