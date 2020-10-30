مصرع فتاة شنقت نفسها في قنا

لقيت فتاة مصرعها، منذ قليل، شنقا، بمركز دشنا، شمالي قنا، في ظروف غامضة.





تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا بورود بلاغ لمرفق الإسعاف بوجود جثة بشارع المحطة بدشنا، وبعد الدفع بسيارة الإسعاف تبين أنها لفتاة تدعى شهد. ح. م، 18 عام، لقيت مصرعها شنقا.





تم نقل الجثة إلى مستشفى بهجورة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.