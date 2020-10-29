فايلر يرفض تدريب بيراميدز

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:59 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
محمد جمال
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فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين مفاجاة من العيار الثقيل إذ أكد أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، رفض عرضًا من أجل قيادة بيراميدز خلال الموسم الجديد خلفًا للكرواتي أنتي تشاتشيتش الذي رحل عن الفريق عقب السقوط أمام نهضة بركان المغربي في نهائي البطولة الكونفدرالية. 

وأوضح ياسين خلال برنامجه نمبر وان لي قناة النهار أن رفض فايلر جاء بسبب رفضه العمل في مصر بعد الرحيل عن الاهلي لظروف أسرية. 

وكان فايلر قد قاد الأهلي لحصد لقب الدوري قبل انتهاء المسابقة بست جولات، وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يرحل عن الفريق ويتم التعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

يذكر أن فايلر قاد الأهلي لمدة موسم وتوج بلقب الدوري المصري والسوبر.



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