مصرع شاب بطلق ناري خلال حفل عيد ميلاد بكفر شكر

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:06 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد ضوه
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لقي شاب مصرعه بطلق ناري، أثناء تواجده بصحبة عددا من الشباب للاحتفال بعيد ميلاد أحد الأصدقاء، بمنطقة السلخانة بكفر شكر، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها التعليمي، لاتخاذ اللازم. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي بجنابية كفر منصور، بكفر شكر بمحافظة القليوبية، بمصرع أحد الشباب ويدعى "إسلام.م"، 24 عامًا، بطلق ناري ووجود حالة هياج وفزع بين المواطنين. 

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين أنه أثناء تواجد القتيل بصحبة عددا من أصدقائه الشباب للاحتفال بعيد ميلاد صديقه، خرجت إحدى الطلقات الطائشة من شاب استقرت في صدره، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وجرى نقله إلى المستشفى وهروب الجاني إلى الزراعات المتأخمة للمنطقة. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط الجاني، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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