محمود علم الدين: إعادة تدشين فرع جامعة القاهرة في السودان

قال محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن الجامعات توجهت هذا العام إلى ما يسمى بالتعليم الهجين الذي يستفيد من كل التقنيات التي توصل إليها العالم في عملية التعليم، خلاف وسائل التعليم التقليدي.





وأضاف علم الدين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الطالب في هذا النظام يستطيع الدخول على المنصات التعليمية التي تضم كل المقررات الدراسية ومحاضرات فيديو، وفي نفس الوقت يستطيع الطالب الحضور بعض الأيام في المحاضرات التقليدية بالجامعة، وهذا من شأنه أن يطور العملية التعليمة.





ولفت المتحدث باسم جامعة القاهرة إلى أن المحاضرات في النظام الهجين، تعين الطالب على الفهم بصورة أكبر، ويزيد من مصادر التعليم، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن عن إعادة تدشين فرع جماعة القاهرة في السودان، في اطار العمل على توطيد العلاقات بين البلدين مرة أخرى.





الخشت يتلقى تقريرًا مهما

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول آخر المستجدات وإنجازات باحثي جامعة القاهرة وجهود لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد والتي تم تشكيلها منذ بداية الجائحة، مشيرًا إلى أن الجامعة مازالت تواصل تصدرها المؤسسات المصرية في النشر العلمي للأبحاث المرتبطة بكوفيد 19 بنسبة أكثر من 25% من الأبحاث المنشورة دوليًا.





ووجه الدكتور الخشت، اللجنة بالعمل في إطار المتابعة والنظرة المستقبلية للاستعداد لما سيأتي وليس مجرد التصدي قصير المدى للأزمة، والتأكيد على توفير التمويل والاهتمام بالبنية التحتية، مشددًا على أن جامعة القاهرة أصبحت بكافة كلياتها المعنية (الطب والصيدلة والعلوم ومعهد الأورام والحاسبات والذكاء الاصطناعي) أكثر جاهزية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا والزيادة المتوقعة في حال حدوثها في الخريف والشتاء.





وقال الدكتور محمد الخشت، إن علماء الجامعة يتابعون عن كثب كل ما ينشر عن تطوير التعامل مع المرضى ويطبقونه في التجارب السريرية، كما يواصل علماء النمذجة الحاسوبية التوصل إلى أفضل المستحضرات الكيميائية والصيدلية التي قد تمنع تفشي هذا الوباء وغيره، موضحًا أن عدد الأبحاث المنشورة دوليا وصل إلى 105 بحثًا من إجمالي البحوث المصرية المنشورة دوليًا والتي بلغت 437 بحثًا.



