عمرو حنفي: جاهزون لاستقبال الأمطار والسيول بهذه الطريقة (فيديو)
الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:58 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه تم مراجعة خطة الاستعداد لاستقبال لفصل الشتاء والأمطار والسيول، كما تم مراجعة أماكن الإيواء في المحافظة في حال اضطررنا للجوء إليها.
وأضاف "حنفي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تم التعاون والاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي أيضا من أجل توفير المواد الغذائية اللازمة في حال احتجنا إليها خلال موجة الأمطار والسيول المتوقعة على المحافظة.
وتابع محافظ البحر الأحمر، أنه تم مراجعة الخطة مع وزارة الكهرباء أيضا في حال حدوث أعطال أثناء سقوط الأمطار على المحافظة، مضيفا: "أن المراجعة توفر جهدا في المعركة كما يقال"، مؤكدا أنه تم مراجعة الاستعدادات مع رؤساء المدن لمتابعة جاهزية المعدات والأدوات اللازمة لذلك، بالإضافة للتعاون مع المنطقة الجنوبية العسكرية.
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