عمرو حنفي: جاهزون لاستقبال الأمطار والسيول بهذه الطريقة (فيديو)

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه تم مراجعة خطة الاستعداد لاستقبال لفصل الشتاء والأمطار والسيول، كما تم مراجعة أماكن الإيواء في المحافظة في حال اضطررنا للجوء إليها.





وأضاف "حنفي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تم التعاون والاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي أيضا من أجل توفير المواد الغذائية اللازمة في حال احتجنا إليها خلال موجة الأمطار والسيول المتوقعة على المحافظة.



