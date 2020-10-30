شاهد.. طارق شكري: قانون التصالح في مخالفات البناء إصلاحي وليس عقابي
الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 06:49 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال المنهدس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات، ورئيس جمعية طارق شكري الخيرية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء إصلاحي وليس عقابي.
وتابع "شكري"، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، جمعية طارق شكري الخيرية قامت بتسديد قيمة التصالح في مخالفات البناء للأسر الفقيرة وغير القادرة من محدودي الدخل وبلغ عددهم 536 حالة تم الانتهاء من جميع أوراق تقنين أوضاعهم.
وأضاف، كما تم تخفيض قيمة التصالح من 13 ألف جنيه إلى 800 جنيه للقادرين، لافتا أنه استطاع تخفيض قيمة التصالح في بعض الأحياء 20 % ليصل سعر المتر إلى 120 جنيه.
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