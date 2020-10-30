محافظ البحر الأحمر يوضح استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء (فيديو)

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه يوجد تنبؤات بسقوط أمطار وسيول على المحافظة تبدأ من يوم الأحد المقبل، موضحا أن موجة الأمطار ستأتي معكوسة هذا العام أي أنها ستبدأ جنوبا من بعض مناطق الصعيد مرورا باتجاه مرسى علم وهكذا.





وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تم البدء بالتنسيق مع المحافظات المجاورة مثل قنا والمنيا ومحافظات الصعيد، استعدادا لفصل الشتاء من خلال تأمين الطرق حتى لا يعلق المواطنين على الطرق، وهي إجراءات احترازية.



