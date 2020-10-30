محمود العسيلي يهنئ زوجته بعيد ميلادها

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:18 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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هنأ المطرب محمود العيسلي زوجته بعيد ميلادها الذى يحل اليوم الثاني والعشرين من شهر أكتوبر.

ونشر العيسلي جمهوره بصورة تجمعها وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ووجه لها رسالة ملئية بالحب وكتب : أسعد عيد ميلاد سعيد يا حبيبتى ، الشوق كان تعريف كيف قابلت وكيف ارتبطبنا وتعريف كيف نعيش الآن ، أنا أتواصل معكي وأشتاق إليكي بالأمس والآن ، وإن شاء الله عيد ميلاد سعيد إلى بلدي الأول والوحيد.

والجدير ذكره أن كليب "اختراع" للفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، حقق 23 مليون مشاهدة فور طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب.

تعد أغنية "اختراع" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه.

أغنية "اختراع" لتامر حسني، ومحمود العسيلي، هي أولى أغاني ألبوم "تامر" الجديد، والذي يحمل اسم "خليك فولاذي" وينتظر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

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