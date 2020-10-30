سائقة أتوبيس مصرية في لندن: أنا فنانة وبحب تغيير العمل

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قالت نشوى إسماعيل، سائقة أتوبيس مصرية في لندن، إنها تقيم في بريطانيا منذ 20 عامًا وعملت في مجالات مختلفة، عقب تخرجها من كلية الفنون الجميلة، متابعة:" أنا خريجة فنون جميلة، وأعمل فنانة تشكيلة لأكثر من 20 سنة في مجال تصميم المجوهرات والخزف ".



وأضافت إسماعيل، خلال اتصال لها عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن عملها كسائقة حافلة في لندن أمر مرهق بدنيًا وذهنيًا، كون السائق مسئول عن أرواح الناس.



ولفتت إلى أنها بذلت مجهودًا كبيرًا، حتى تمكنت من العمل كسائقة أتوبيس في بريطانيا، معقبة: "أنك تحصل على الرخصة ليس بالأمر السهل، لأننا أخذنا وقت طويل في التدريب".



وأكدت نشوى إسماعيل، أنها تحب تغيير العمل ولا تريد أن تتقيد بعمل واحد على مدى حياتها، حتى تكتسب خبرات حياتية عدة، مستطرده: "أنا اشتغلت 6 سنين في البرلمان البريطاني كنت بستقبل الرحلات التي تأتي للبرلمان".