مانشستر يونايتد يعلن إصابة نجمه بفيروس كورونا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:31 م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
ريهام عبد المحسن
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أعلن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي إصابة أحد النجوم المميزين في صفوف الشياطين الحمر بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت تقارير صحفية بأن أليكس تيليس كان قد غاب عن التشكيل الأساسي والاحتياطي لمانشستر يونايتد أثناء الفوز على لايبزيج أمس الأربعاء بخماسية نظيفة في الجولة الثانية في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن تيليس كان قد انضم إلى  مانشستر يونايتد من بورتو البرتغالي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 15.5 مليون إسترليني.

وقال سولسكاير في تصريحات لوسائل الإعلام أبرزها الحساب الرسمي لمانشستر يونايتد على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:"أليكس تيليس مصاب بفيروس كورونا ونتمنى له الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى التدريبات الجماعية".



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