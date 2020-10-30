نشوى إسماعيل: "الأتوبيس" الذي أقوده بلندن صنع في مصر

قالت نشوى إسماعيل، سائقة أتوبيس مصرية في لندن، إنه لا يوجد فارق بين الرجل والمرأة فى مجال العمل، والقضية تتوقف على قدرات وإيمان الشخص بنفسه، لافتة إلى أن مصر بها سيدات عظيمات يعملن في مجالات عدة ومختلفة وشاقة قد يراها البعض غير مناسبة لها، متابعة: "10 طن وزن الأتوبيس الذى أقوده وطوله 11 مترًا وصنع فى مصر".





وأضافت "نشوى إسماعيل"، خلال اتصال لها عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، مساء الخميس، أنه لا يجب أن تسخف بقدر وقدرة مصر بين دول العالم، معقبة:" أنا مش بحب فكرة أننا نقلل بأنفسنا..أنا بشوف مصر أعظم بلد فى العالم..مصر عظيمة بناسها الحقيقتين اللى بنسميهم ملح الأرض".





ولفتت نشوى إسماعيل، إلى أنها حققت نجاحًا فى مصر وهى فى سن العشرين، وتمكنت من إنشاء شركة صغيرة للتصميمات، قبل أن تتوجه إلى بريطانيا لاستكمال مسيرة حياتها، مستطردة: "مصر بها سيدات أبطال بيسوقوا تريلا كبيرة مش اتوبيسات وسيارات فقط".





وعلقت "نشوى إسماعيل"، على ردها الحاد على الدكتور خالد منتصرـ عندما تداول قصتها وقال إنها مصرية تعمل سائقة فى لندن ولا يتحرش بها أحد، قائلة: "مصر دولة عظيمة وأنا بقابل فى شغلى ناس مش عاوزة تدفع وبتبلطج وبتعمل مشاكل هى وطالعة..وفى مرة وحدة شتمتنى لأنى غيرت طريق الاتوبيس بسبب أعمال صيانة فى أحد الطرقات، رغم منادتى بذلك عبر مكبر الصوت".



