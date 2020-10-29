عضو بالشيوخ: بايدن لا يمتلك الكاريزما الخاصة برؤساء أمريكا (فيديو)

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:14 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن المرشح الديمقراطي الحالي للرئاسة الأمريكية، جوزيف بايدن، لا يمتلك الكريزما الخاصة برؤساء الولايات المتحدة.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن السن الخاص ببايدن تجعله لا يتذكر بعض التفاصيل.

وكشف عن أن بايدن لديه شقاق داخلي، ولديه ضغوطات قوية من الجناح اليساري داخل الحزب الديمقراطي، موضحا أن هناك بعض القضايا في أمريكا مثل قروض الطلبة أو قضايا التأمين الصحي واستمراره على نسق الرئيس السابق باراك أوباما.

وأشار عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ إلى فلسفة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقوم على التواجد الدائم على الساحة.

وقال الخبير في الشئون الأمريكية، السفير مسعود معلوف، إنّ "استطلاعات الرأي" تعطي فكرة عامة عن التوجه العام للناخب الأمريكي، ولكنها لا تعطي نتيجة للتصويت، مؤكدًا أنّ الناخب قد اتخذ قراره في اختيار ترامب أو اختيار بايدن.

وأشار الخبير في الشئون الأمريكية، خلال لقائه قناة الغد، إلى أنّ "استطلاعات الرأي" في الانتخابات الأمريكية لا تعكس النتائج الواقعية ولا يمكن التعويل عليها، موضحًا أنّ النتيجة النهائية ستكون بفوز المرشح بأكثر من نصف سكان الولاية وذلك عبر المجمع الانتخابي.


وتتجه الأنظار إلى الانتخابات الأمريكية في ظل احتدام المنافسة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، وسط استطلاعات رأي ترجع كفة مرشح عن عن مرشح.

وأدلى أكثر من 74 مليون أمريكي بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات، وهو ما يتجاوز نصف إجمالي الناخبين في انتخابات 2016.

وصوت 49 مليون ناخب بالبريد، بينما أدلى 25 مليون ناخب بصوته شخصيا.

وبدوره أدلى المرشح الديمقراطي في السباق إلى البيت الأبيض جو بايدن بصوته مبكرا في ويلمين غتون بولاية ديلاوير عقب خطاب مقتضب حول وباء كورونا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مجددًا أنّ زيادة التصويت عبر البريد ستؤدي إلى زيادة التزوير.

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