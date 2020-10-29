رسميا.. بنها يحصل على توقيع مدافع النصر الأسبق

حصل الفريق الكروي الأول بنادي بنها، على توقيع اللاعب محمود عامر، مدافع النصر الأسبق، لتدعيم صفوفة، بدوري القسم الثالث بالموسم الجديد 2020.2021.





وقام اللاعب بالتوقيع للفريق البنهاوي، لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر، في حضور المدير الفني، ومجلس الإداراة.





وسبق لعامر الإنضمام لأندية، منوف، والنصر، وميت خاقان، ثم احترف بالدوري القطري، ثم اللعب للمرج لموسم واحد، والملظة ثلاث مواسم، قبل التوقيع لبنها.