ظافر العابدين يطرح البوستر الرسمي لفيلمه الجديد "خط الدم"

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يحرص الفنان ظافر العابدين التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.

وطرح ظافر العابدين البوستر الرسمي لفيلمه الجديد والذى يحمل اسم "خط الدم" ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتصدر ظافر البوستر هو والفنانة نيللي كريم ، البوستر الرسمي لفيلم خط الدم شاهدوه بداية من الليلة على منصة شاهد.

يُعرض حالياً مسلسل The Eddy للفنان ظافر العابدين على نتفليكس والذي يعد أول تعاون للنجم مع المنصة العالمية ومن إخراج المخرج الحائز على جائزة الأوسكار داميان شازيل (La La Land) بجانب عدد من المخرجين البارزين.

يشار أن المسلسل إنتاج فرنسي - أمريكي مشترك، وتدور أحداثه حول مالك ملهى ليلي يتعامل مع الفوضي اليومية لعالم الموسيقى في قلب العاصمة الفرنسية باريس ، ويشارك في البطولة جوانا كوليج، المرشحة للـ جولدن جلوب ميليسا جورج، أندريه هولاند، راندي كربر وطاهر رحيم.

وفي سياق آخر، ينتظر ظافر العابدين حاليًا عرض فيلم "العنكبوت"، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة أحمد السقا ، منى زكي، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، يسرا اللوزي، والفيلم من المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.

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