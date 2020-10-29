أجهزة الأمن تضبط 24 كيلو مخدرات و169 سلاحاً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

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قامت أجهزة الأمن بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط العديد من القضايا والخارجين عن القانون، وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 36 قطعة سلاح نارى، بحوزة 26 متهما 133 قطعة سلاح أبيض، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 46469 حكم قضائي متنوع بإجمالى 5332 محكوم عليه، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيل عصابي، ضم متهمين، إرتكبوا 5 حوادث متنوعة، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 96 قضية مخدرات بحوزة 103 متهم، ضُبط بحوزتهم 24 كيلو مواد مخدرة، 5994 قرص مخدر.



وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط 10 متهمين، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 16 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، وف مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 208ودراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها تم إعادة 4 دراجات نارية، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط 17582 مخالفة مرورية، وفي مجال فحص السائقين تم فحص 60 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.