ميلان يعبر سبارتا براغ بثلاثية.. وتوتنهام يتعثر في الدوري الأوروبي

حقق نادي ميلان الإيطالي فوزا كبيرا على نظيره سبارتا براغ التشيكي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي.





وأكرم ميلان ضيفه سبارتا براغ بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الإسباني المغربي الأصل براهيم دياز (24) والبرتغاليان رافائيل لياو (57) وديوغو دالوت (66) محققاً فوزه الثاني توالياً بعد الأول على مضيفه سلتيك الإسكتلندي 3-1، فانفرد بصدارة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين أمام شريكه السابق ليل الفرنسي المتعادل مع ضيفه سلتيك بهدفين للتركي محمد زكي جيليك (67) والكاميروني جوناثان إيكوني (75) مقابل هدفين للنروجي المغربي الأصل محمد اليونسي (28 و33).





وفضل المدرب ستيفانو بيولي إراحة الرباعي الإيفواري فرانك كيسييه والفرنسي ثيو هرنانديز والتركي هاكان جالهان أوغلو والبرتغالي رافائيل لياو.





من جهته، حقق ليستر سيتي فوزه الثاني توالياً على حساب مضيفه أيك أثينا 2-1، بعد الأول على ضيفه زوريا لوهانسك الأوكراني 3-0.





وحسم ليستر سيتي النتيجة في الشوط الأول بتسجيله هدفين، الأول عبر قائده وهدافه جايمي فاردي من ركلة جزاء اصطادها بنفسه إثر عرقلته من الحارس بانايوتيس تسينتوتاس (18)، وحمزة تشودري بتسديدة قوية بيمناه من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية انبرى لها الفرنسي ويسلي فوفانا (39).





وسجل أصحاب الأرض هدف الشرف في الشوط الثاني عبر السويدي معمر تانكوفيتش (49).





ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 6 نقاط متقاسماً صدارة المجموعة السابعة مع سبورتينغ براغا البرتغالي الفائز على مضيفه زوريا لوهانسك بهدفين لباولينيو (4) والأرجنتيني نيكولاس غايتان (11) مقابل هدف لدميترو ايفانيسينيا (90).





وفي المجموعة العاشرة، فجر إنتورب مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه الثمين على ضيفه توتنهام 1-0 سجله الإسرائيلي ليور ريفايلوف (29)، محققاً فوزه الثاني توالياً وملحقاً الخسارة الأولى بالنادي اللندني.





وأبقى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على الثنائي الهجومي الضارب القائد هاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين على مقاعد البدلاء إلى جانب البرازيلي لوكاس مورا ودفع بالويلزي جاريث بايل وديلي ألي اساسيين

وكان توتنهام الطرف الأفضل في المباراة وحاول هز الشباك مرات عدة دون فعالية ودفع الثمن غالياً من هجمة مرتدة افتتح منها أصحاب الأرض التسجيل عندما انتزع الكونغولي الديموقراطي ديوميرسي مبوكاني الكرة من المدافع بن ديفيس في وسط الملعب ومررها إلى الإسرائيلي ريفايلوف داخل المنطقة فهيأها لنفسه بيمناه وسددها بالقدم ذاتها على يمين الحارس الفرنسي هوغو لوريس (29).