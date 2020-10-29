"لا تراجع ولا استسلام".. الأهلي يصر على ضم الصفقة الذهبية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:00 م
الاهلي
الاهلي
أمل الحلفاوي
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رفض مسئولو النادي الأهلي، الاستسلام في التعاقد مع الجزائري يوسف البلايلي لاعب نادي أهلي جدة السعودي السابق، بعد فسخ الأخير عقده مع ناديه السابق بحكم صادر من الاتحاد الدولي الفيفا.

ووفقا لما ذكرته تقارير صحفية، فإن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي جددت مفاوضاتها مع يوسف البلايلي لضمه إلى الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل دعم الخط الهجومي للفريق.

وهناك عدد من الأندية القطرية ترغب في ضم يوسف البلايلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على رأسها نادي قطر القطري الذي ينتظر حل مشكلة اللاعب مع ناديه السابق من أجل إتمام الصفقة.

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات جدية مع يوسف البلايلي، في ظل رفض إدارة نادي صن داونز التفريط في خدمات جاستون سيرينو لاعب الفريق خلال الميركاتو الصيفي القادم، ورغبتهم في بقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال منافسات الموسم الجديد.

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