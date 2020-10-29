بإطلالة كلاسيكية.. هبة مجدي تخطف قلوب محبيها في أحدث ظهور





ونشرت هبة، منذ قليل مجموعة صور لهل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت هبة، بالصورة بإطلالة كلاسيك أنيقة مرتدية بدلة باللون الأبيض ونظارة شمس سوداء وتركت شعرها منسدلاً ، ووضعت القليل من الميكب المتناسب مع إطلالتها.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" بطولة كل من ياسمين صبري، آيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، وإدوارد، ونهال عنبر.

تحرص الفنانة هبة مجدي، على التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.