شاهد عيان يكشف مفاجأة عن حادث انقلاب أتوبيس مدرسة بمدينة نصر

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية فيديو جديد لحادث انقلاب أتوبيس مدارس في مدينة نصر بسبب السرعة الجنونية، يظهر نجاة تلميذين كانا يعبران الطريق خلال لحظات وقوع الحادث.





ووفق الفيديو الذى عرضه "الإبراشي"، ظهر تلميذين كانا يعبران الطريق وهم في وسط الطريق انقلب الأتوبيس ومن ثم ارتطم بسيارة أمامه ما دفعه للإنحراف بشدة وسرعة شديدة ما مثل مخرج لهولاء التلاميذ للنجاة بأنفسهم.





من جانبه قال حمادة مرزوق شاهد عيان على الحادث وصاحب كشك بموقع الحادث، خلال لقاء مسجل له، إن ارتطام الأتوبيس في السيارة التي أمامه أنقذ أرواح كثيرين.





وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن حادث قطار "الإسكندرية بورسعيد"، وقع فى منطقة عمل يتم تعديل نظم الإشارات فى تلك المنطقة،معقبًا:"نقلل تدخل العامل البشرى فى نظم الإشارات حتى نتفادى الخطـأ البشرى".





وأضاف "رسلان" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم الفور التعامل مع الحادث ونقل الركاب الذين كانوا فى العربتان التى سقطتا من على القضبان، وتابع:"والقطار على وصول لمحطة الإسماعيلية..وما يهمنا هو استكمال المسافرين لرحلاتهم".



