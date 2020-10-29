مقتل 27 شخصا في اشتباكات بين ولايتين في إثيوبيا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:48 م
بوابة الفجر
وكالات
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قالت الحكومة الإثيوبية يوم الخميس، إن 27 شخصا على الأقل قتلوا في اشتباكات بين ولايتين تشهدان نزاعا على الحدود منذ فترة وذلك في وقت تواجه فيه البلاد أعمال عنف عرقي متزايدة.

 

وأضافت الحكومة في بيان أن القتلى سقطوا "بسبب صراعات على حدود المنطقة الصومالية وعفر".

 

واشتبكت فصائل مسلحة من الولايتين الواقعتين بشرق البلاد من قبل بسبب حدودهما المتنازع عليها.

 

وأكد علي بيديل، المتحدث باسم المنطقة الصومالية، سقوط قتلى، واتهم المسلحين في عفر بالمسؤولية عن ذلك.

 

وقال لوكالة "رويترز" البريطانية: "ميليشيا محلية من عفر مسؤولة عن أعمال القتل"، حيث لم يرد متحدث باسم عفر على طلب رويترز للتعقيب.

 

وكانت الحكومة الاتحادية قد أعادت رسم الحدود بين الولايتين في عام 2014 ونقلت ثلاث بلدات صغيرة إلى عفر، لكن المنطقة الصومالية تريد استعادتها منذ ذلك الحين.

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