إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق الاوتوستراد

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:45 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم مروع بين سيارتي نقل بطريق الاوتوستراد بمنطقة شق الثعبان.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الامنية مفادة وقوع حادث تصادم بطريق الاوتوستراد ووجود مصابين وعلى الفور انتقلت اجهزة الامن وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بالاسمنت وأخرى محملة باحجار الرخام فى الإتجاة المؤدى إلى صقر قريش والسيدة عائشة، وأسفر الحادث عن إصابة 4 اشخاص احدهم فى حالة حرجة، وجارى نقلهم للمستشفيات، فيما يقوم رجال المرور بتنظيم الحركة بالطريق لحين الانتهاء من رفع آثار الحادث.

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