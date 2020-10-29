عادل إمام ينشر صورة جديدة له عبر "إنستجرام"





ونشر عادل إمام، منذ قليل صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وجاءت الصورة بالأبيض والأسود بين الماضي والحاضر فإحداهما فى مرحلة شبابه والأخري فى وقته الحالى.





وتباينت الكثير من التعليقات على الصورة أبرزها "الزعيم ربنا يحفظك".





يذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام،مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو" وذلك بشماركة عدد من الفنانين دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني،طارق الإبياري،هدى المفتي وحقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.

يحرص الزعيم عادل إمام، على التفاعل الدائم مع محبيه بنسر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.