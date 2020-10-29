المدير الفني لبورفؤاد .. لدينا قوم أساسي وهدفنا الصعود والعودة للممتاز ب
الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:40 م
ايمان الجعيدي
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أكد محمد ياسين المدير الفني الجديد لفريق بورفؤاد أن هذا النادي كبير يستحق التواجد في مكان افضل ، وأنهم سوف يعملون خلال الموسم الجديد على اعادة الفريق للقسم الثاني .
وأضاف " ياسين " أنه ليس غريبا على نادي بورفؤاد وكان يتمنى لهم التوفيق خلال الموسم المنقضي تحت قيادة طارق الصاوي فهو مدرب كبير وكان يتمنى له التوفيق ، مشيرا الى ان بورفؤاد به مجلس ادارة محترم وفريق محترم وفور ان طلبوه تم الاتفاق بينهم على الفور .
وأشار " ياسين " أن لديهم بالفريق قوام يعملون عليه وانهم لن يبنوا فريق من جديد ، حيث يوجد حوالي ١٤ لاعب مميزين بالاضافة الى ابناء النادي ، وسوف يتم ضم عدد ٦ او ٧ لاعبين لتدعيم صفوف الفريق .
واختتم " ياسين " الموسم الجديد ضغط من اول مباراة ، وهو مختلف عن المواسم السابقة ، حيث الصعود حاليا بدون ترقي لذا تجميع النقاط سيكون هام من البداية .
وأضاف " ياسين " أنه ليس غريبا على نادي بورفؤاد وكان يتمنى لهم التوفيق خلال الموسم المنقضي تحت قيادة طارق الصاوي فهو مدرب كبير وكان يتمنى له التوفيق ، مشيرا الى ان بورفؤاد به مجلس ادارة محترم وفريق محترم وفور ان طلبوه تم الاتفاق بينهم على الفور .
وأشار " ياسين " أن لديهم بالفريق قوام يعملون عليه وانهم لن يبنوا فريق من جديد ، حيث يوجد حوالي ١٤ لاعب مميزين بالاضافة الى ابناء النادي ، وسوف يتم ضم عدد ٦ او ٧ لاعبين لتدعيم صفوف الفريق .
واختتم " ياسين " الموسم الجديد ضغط من اول مباراة ، وهو مختلف عن المواسم السابقة ، حيث الصعود حاليا بدون ترقي لذا تجميع النقاط سيكون هام من البداية .
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